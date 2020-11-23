Edirne Valisi Canalp'in 24 Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında, öğretmenliğin gücünü sevgiden alan özveri, sabır ve fedakarlık gerektiren ulvi bir meslek olduğunu belirtti.

Öğretmenler Günü'nü kutlamanın mutluluğunun yaşandığını aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Özgür düşünen, yeniliklere açık, bilim ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, bunun da ötesinde bilim ve teknoloji üretebilen, milli ve manevi değerlere saygılı, bilinçli nesiller yetiştirmek için ülkemizin her köşesinde büyük özveri ile çalışan kıymetli öğretmenlerimiz, geleceğimizi şekillendiren vazgeçilmez değerlerimizdir. Yeni nesilleri, bir anlamda ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz fedakar öğretmenlerimizin varlığı, milletimiz için daima güven kaynağı olmuştur."

Öğretmenlerin herkesin geçmişinde kıymetli izler bıraktığını ve her zaman sevgi ve saygıyla yad edildiğini vurgulayan Canalp, şöyle sürdürdü:

"Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, 'Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir' diyerek, öğretmenlere olan inancını ve güvenini ifade etmiştir.

Geleceğimiz olan çocuklarımızı, fedakarlık ve özveri göstererek, şefkat ve merhametle vatanımıza, milletimize, devletimize sevdalı, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerimizin üzerine almış olduğu bu ulvi vazifeyi layıkıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor, ülkemizin her köşesinde görevlerini başarıyla ifa eden tüm sevgili öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü' nü kutluyorum."