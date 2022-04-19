Edirne Valisi Canalp Uzunköprü'de "Eğitimde başarıyı artırma" toplantısına katıldı - Son Dakika
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Edirne Valisi Canalp Uzunköprü'de "Eğitimde başarıyı artırma" toplantısına katıldı

19.04.2022 09:29
Edirne Valisi Canalp Uzunköprü'de "Eğitimde başarıyı artırma" toplantısına katıldı

Uzunköprü'de, "Eğitimde başarıyı artırma" toplantısı düzenlendi.

Uzunköprü'de, "Eğitimde başarıyı artırma" toplantısı düzenlendi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonundaki toplantıya katılarak ilçedeki eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Canalp, temel eğitim, ortaöğretim ve mesleki eğitimde başarıyı artırma hedeflerle ilgili gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Öğrenci odaklı eğitim ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi adına atılan adımları değerlendiren Canalp, yapılan çalışmalarda başarı diledi.

Toplantıya, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve ilçe milli müdürlüğü yöneticileri ve okul idarecileri katıldı.

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Kemal Unakıtan, Ekrem Canalp, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Canalp Uzunköprü'de 'Eğitimde başarıyı artırma' toplantısına katıldı - Son Dakika


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