Edirne Valisi Canalp, Yunanistan sınır hattında incelemede bulundu - Son Dakika

Edirne Valisi Canalp, Yunanistan sınır hattında incelemede bulundu
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Yunanistan sınır hattındaki askeri birlikleri ziyaret etti.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Yunanistan sınır hattındaki askeri birlikleri ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, Meriç Nehri kıyısında yer alan sınır birliklerini inceledi.
Komuta kademesiyle birlikte sınır hattında incelemede bulunan Canalp, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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