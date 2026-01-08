Edirne ve Kırklareli'de Sağanak Yağış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne ve Kırklareli'de Sağanak Yağış

Edirne ve Kırklareli\'de Sağanak Yağış
08.01.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne ve Kırklareli'de etkili sağanak, caddeleri suyla kapladı, evler ve iş yerleri zarar gördü.

EDİRNE ve Kırklareli'de etkili olan sağanak nedeniyle, caddeler suyla kaplandı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Edirne ve Kırklareli'de gün boyu aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde etkisini iyice artırdı. Edirne'de sağanak yağış, il merkezi, Havsa ve Süloğlu ilçelerinde etkili oldu. İl merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı. Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde ise yağış su baskınlarına neden oldu. Köyde tek katlı müstakil 4 ev ile 3 ahır dere taşması sonucu suyla kaplandı. Köye, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, su tahliyesi yapıldı.

Evi ve ahırını su basan Mehmet Arda, "Gelen taşkın yüzünden zarar gördük. Evimiz ve ahırımızda zarar var, suyu kendi imkanlarımız ile tahliye ettik. Hayvanlarımızı da başka yere tahliye edeceğiz. Her yağışta aynı durumu yaşıyoruz, önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.

KIRKLARELİ'DE CADDELER SUYLA KAPLANDI

Kırklareli'de sağanak akşam saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı apartmanların bodrum katlarını, bina girişlerini ve iş yerlerini su bastı. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklar yer yer suyla kaplandı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle AFAD ve belediye ekipleri, su baskını ihbarı gelen bölgelerde çalışma başlattı. Kırklareli'de yağışın yarın akşama kadar yer yer etkili olması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne ve Kırklareli'de Sağanak Yağış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

00:44
İran’da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
İran'da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 04:54:03. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne ve Kırklareli'de Sağanak Yağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.