Edirne'de Gölete Elektrik Verildi: Yüzlerce Balık Telef Oldu - Son Dakika
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Edirne'de Gölete Elektrik Verildi: Yüzlerce Balık Telef Oldu

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Edirne’de bir gölete elektrik verilmesi sonucu yüzlerce balık telef oldu.

Edirne'de bir gölete elektrik verilmesi sonucu yüzlerce balık telef oldu.

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Edirne merkez ilçe sınırları içinde kalan Korucuköy göletine elektrik verdi. Suya elektirik verilmesi üzerine göletteki balıklar telef oldu. Olayı görüntüleyen vatandaşlar, gölet yüzeyine vuran çok sayıda ölü balığı kayıt altına alırken, yaşananlara da sert tepki gösterdi.

Videoyu çeken vatandaşlardan biri, "Bunu yapan şerefsizler her kimseniz, Yüce Rabbimin gazabı üzerinize olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Edirne, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Edirne'de Gölete Elektrik Verildi: Yüzlerce Balık Telef Oldu - Son Dakika

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