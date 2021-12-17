Şekerlemeci esprili yeni yıl kutlamasıyla müşterilerinin dikkatini çekmeye çalışıyor - Son Dakika

Edirneli şekerlemeci yeni yıl için hazırladığı şekerlemelerini satmak amacıyla hazırladığı esprili yılbaşı mesajı ile müşterilerinin ilgisini çekmeye çalışıyor.

Kentte saray tatlıları üreten firma, "Nail Ağa" adını verdiği Noel Baba maketini Tahmis Meydanı'ndaki dükkanın önüne yerleştirdi. Trakya şivesine atıfta bulunularak makete "Edirne'ye oş geldin 2022" mesajı eklendi.

Osmanlı saray tatlılarından badem ezmesi, deva-i misk ve Kavala kurabiyesi almaya gelen müşteriler maketle de öz çekim yaparak alış verişini tamamlıyor.

Komşu ülke vatandaşları ilgi gösteriyor

Firmanın Satış Müdürü Pınar Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada yeni yılın şimdiden coşkuyla kutlanmaya başladığını söyledi.

Edirne'nin badem ezmesi ve Kavala kurabiyesi ile ünlü olduğunu ifade eden Karaca, "Turistleri Nail Aga ile karşılıyoruz. Bu yıl çikolata kaplı ürünlerimize yer verdik. Badem ezmesi ve Kavala kurabiyesini çikolatayla birleştirdik. Yeni yılı coşkuyla kutluyoruz. Nail Aga ile beraber oj geldin 2022 diyoruz." dedi.

Karaca, Edirne'ye gelen komşu ülke vatandaşlarının makete ilgi gösterdiğini satışlardan memnun olduklarını belirtti.