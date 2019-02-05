Son Dakika Haberleri: Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka "Bundan Sonrada Hangi Koşulda Olursa Olsun Edremit'e Hizmet...

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka "Bundan Sonrada Hangi Koşulda Olursa Olsun Edremit'e Hizmet...

26 dakika önce

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, yaşanan son siyasi süreç ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka
Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, yaşanan son siyasi süreç ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Saka "Bundan sonrada hangi koşulda olursa olsun Edremit'e hizmet vermeye devam edeceğim" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, yaptığı yazılı basın açıklamasında " Bundan 5 yıl önce Edremitli CHP üyesi arkadaşlarımın oyları ile 11 aday adayı arkadaşımın arasından seçilerek CHP adına yarışa katılıp tüm Edremitli hemşehrilerimin oyları ile yeni Edremit Belediyesi'nin başkanı oldum. Yeni diyorum çünkü daha önce 6 olan Belediye sayımızı birleştirip 1'e indirdik ve içinden Büyükşehir Belediyesinin yetkilerini çıkararak yepyeni bir belediye haline geldik.

5 yıl önce göreve başladığım Edremit için bir hayal kurduk. Turizm ve zeytinin başkenti olmalı dedik ve bu uğurda çalışmaya başladık. Gecemizi gündüzümüze kattık bu onurlu yolda yürürken bir tek sevdamız vardı o da Edremit." Dedi.

Saka, Edremit için çalıştıklarını ifade ederek "Gün geldi birlikte güldük, gün geldi birlikte ağladık. Acı günümüzde de, tatlı günümüzde de birlikte olduk. Ama hep Edremit dedik. Edremit için atılan her adıma sahip çıktık, kentimizi katledecek her adıma karşıda dimdik durduk. Hemşehrilerimizi cins, mezhep, din, dil, ırk gibi hiçbir ayrıma tabi tutmadan herkesi kucakladık.

Camii de bizim, cemevi de bizim dedik ve hepsini sahiplendik. Tüm kurum ve kuruluşlarla barışıp işbirliği içinde Edremit'imizi ileriye doğru taşımaya başladık. Edremit kitap fuarları ile kültürde, rock festivalleri ile müzikte, şampiyon Edremitspor'u ile sporda bir marka kent olmaya başladı. Bütün bunları yaparken hep birlikte tek yürek olduk. Birlikte düşündük birlikte yönettik ve böylece 12 yıldızlı Avrupa kenti haline gelmeyi başardık." Dedi.

Çıktığı yolda yanında olanlara teşekkür eden Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka "Bu onurlu yolda yürürken bizlere destek olan tüm partililerime, tüm meclis üyelerime, tüm personelime, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine, sevgili muhtarlarımıza, basınımızın değerli temsilcilerine ve tüm Edremitli hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum.

Aldığımız bu değerli emaneti 5 yıl boyunca koruyup daha da değerli hale gelmesinde katkıda bulunan başta bu süreçte birlikte çalıştığımız sayın valim ve kaymakamlarım ile bürokrasinin, ordunun ve emniyetin her kesimindeki mesai arkadaşlarıma Edremit'e katkılarından dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum."dedi.

Edremit için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Saka " Bundan sonrada hangi koşulda olursa olsun Edremit'e hizmet vermeye devam edeceğimi belirtirken tüm hemşehrilerimi saygı ve sevgi ile selamlıyorum." Dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:59 Kaynak: İHA

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