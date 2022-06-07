Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan makamında darbedildi - Son Dakika
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Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan makamında darbedildi

07.06.2022 20:24
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan makamında darbedildi

Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, makamında uğradığı saldırıda yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, makamında uğradığı saldırıda yaralandı.

Olayda burnu kırılan Arslan, Edremit Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade veren Arslan'ın şikayeti üzerine kafa atarak burnunu kırdığı belirtilen zanlı Mecit T. gözaltına alındı.

Şüphelinin, mülkiyeti belediyeye ait bir iş yerini kiraladığı, buranın tadilatında belediyenin araçlarını kullanmak istemesine izin verilmemesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Belediye Başkanı Arslan, gazetecilere, şüpheliyi önceden tanımadığını, dolayısıyla aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını söyledi.

Gerekli yasal işlemleri başlattıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Bu saldırı Hasan Arslan'ın şahsına değil, Edremit halkına makamda yapılmış bir saldırıdır. Burnuma bir kafa darbesi aldım, az da olsa kırık da var. Yarın bir operasyon da geçireceğim. Bu şahıs kiralık bir yeri birinden devralıyor. Orada düzenleme yapmak istemiş. Orada bizim araçları kullanmak istemiş, biz de bunu tespit eder etmez araçları geri çektik. Sonradan öğrendik ki herhangi bir ücret de yatırmamış. Araçları geri çektik, kaç sat çalıştılarsa bunları da şahsın adına tahakkuk edip hesabına geçirdik. Konu bundan ibaret."

"Ciddi bir zafiyet var"

Selman Hasan Arslan, Belediye Meclisinin haziran ayı olağan toplantısının açılışında yaptığı açıklamada ise olayla ilgili fen işleri müdürü, park ve bahçeler müdürü ile güvenlik amiri hakkında idari soruşturma başlattıklarını söyledi.

Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğünü anlatan Arslan, şunları kaydetti.

"Arkadaşlarımızı, soruşturmanın selameti açısından açığa aldık. Bu arkadaşımız neden elini kolunu sallayarak buraya giriyor, kapıdan kim izin veriyor? Buna bizim muhatap olmamamız lazım. Bu kapıdaki güvenlik olsaydı, bunları almasaydı, başarsaydı biz bu durumla muhatap olmazdık. Orada da ciddi bir zafiyet var. O açıdan zafiyet kimin varsa, kapıdaki görevlinin mi, amirin mi, park ve bahçeler mi ya da fen işlerinin mi, onlarla ilgili ciddi her türlü bilgiyi, belgeyi arıyoruz. Soruşturma neticesinde suçu olan varsa gerekli cezaya çarptırılır. Tabii idari, bizim yapacağımız cezalar. Adli bir ceza olacaksa bilemiyorum, o bizim dışımızda olan bir olay."

Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna ise toplantıda yaptığı konuşmada, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

AK Partili ve MHP'li üyeler adına saldırıyı şiddetle kınadıklarını aktaran Tuna, Arslan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan makamında darbedildi
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan makamında darbedildi
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan makamında darbedildi
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan makamında darbedildi

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Edremit Belediye Başkan Arslan makamında saldırıya uğradı Edremit Belediye Başkan Arslan makamında saldırıya uğradı Edremit Belediye Başkanı Arslan: 'Saldırılar Bizi Yıldıramaz' Edremit Belediye Başkanı Arslan: 'Saldırılar Bizi Yıldıramaz'
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan makamında darbedildi - Son Dakika

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