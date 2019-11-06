Son Dakika Haberleri: Edremit Belediyesi, kınama kararını TFF'ye gönderdi
Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi, kınama kararını TFF'ye gönderdi

Edremit Belediyesi, kınama kararını TFF'ye gönderdi

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi, meclis gündeminde alınan Van Spor'a saldırı kararını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

Edremit Belediyesi, kınama kararını TFF'ye gönderdi, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi, meclis gündeminde alınan Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'a saldırı kararını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.


Dün gerçekleşen kasım ayı olağan meclis toplantısında, meclis üyeleri geçtiğimiz hafta sonu Sakaryaspor ve Van Spor karşılaşması sonrası Van Sporlu futbolcu ve yönetimine yönelik yapılan saldırıyı kınanmıştı. Meclis üyelerinin tam destek verdiği ve oy birliği ile kabul edilen kınama kararı, Edremit Belediyesi tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna gönderildi. Bu tür çirkin saldırıların kabul edilemez olduğunun vurgulandığı kararda, sporun kardeşlik olduğu dile getirildi. Böylesi hadiselere müsamaha gösterilmemesi ve gerekli sürecin işletilmesi istendi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
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