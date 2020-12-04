Edremit Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi, son günlerde farklı yöntemlerle yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Edremit Belediyesi, Başkan İsmail Say'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı dikkatli olunmasını istedi. Yapılan yazılı açıklamada, "Belediye Başkanımız İsmail Say'ın adını kullanarak, öğrencilere dağıtılmak üzere hayırsever iş adamlarından tablet talebinde bulunulduğu yönünde ihbarlar alınmaktadır. Edremit Belediyesinin yardım ve destek adı altında hiçbir vatandaştan yardım talebinde bulunması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşın dikkatli olmaları, bu kişilere kesinlikle itibar etmeyerek, emniyet güçlerini bilgilendirmelerini istiyoruz. Hayırsever iş adamlarımız ile irtibata geçerek tablet bahanesiyle dolandırıcılık yapmak isteyen kişi ve kişiler adli makamlara bildirilerek gerekli soruşturma açılmıştır. Olayın takipçisi olduğumuzu belirtir, vatandaşlarımızın da bu tür dolandırıcılık vakalarına karşı duyarlı olmalarını istiyoruz" denildi. - VAN