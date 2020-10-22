Edremit eski Kaymakamı Ali Sırmalı'ya teşekkür plaketi - Son Dakika

Edremit ilçesinde 5 yıl görev yapan ve ilçe halkı tarafından sevilen Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı'ya Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan teşekkür plaketi sundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 yıl süre ile kaymakamlık görevini yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ankara Mamak ilçesine atanan Kaymakam Ali Sırmalı'ya Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Edremit'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi sundu. Ankara'nın Mamak ilçesinde gerçekleşen ziyarette Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Edremit'imizde birlikte görev yaptığımız, son kararname ile Ankara Mamak Kaymakamlığına atanan Sayın Ali Sırmalı'yı makamında ziyaret ederek ilçemize hizmetleri nedeniyle teşekkür plaketi takdim ettik."dedi. - BALIKESİR