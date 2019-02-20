Son Dakika Haberleri: Edremit'te 30 Okula "Beslenme Dostu Okul Sertifikası"

Edremit'te 30 Okula "Beslenme Dostu Okul Sertifikası"

7 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 93 resmi ve özel okuldan 61'ine "Beyaz Bayrak", 30'una da "Beslenme Dostu Okul Sertifikası" verildi.

Edremit'te 30 Okula
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 93 resmi ve özel okuldan 61'ine "Beyaz Bayrak", 30'una da "Beslenme Dostu Okul Sertifikası" verildi.

"Beslenme Dostu Okul Sertifikası" kapsamında okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması, bu konuda iyi uygulamaların desteklenerek öğrencilerin sağlıklı gıdalarla beslenip daha temiz ortamlarda daha sağlıklı olması hedefleniyor.

Beslenme Dostu Okullar Programı çerçevesinde onaylanan okul sertifikalarının, düzenleme tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olduğu bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, yaptığı açıklamada, "Sertifika almaya kazanan okul sıralamasında Balıkesir, Türkiye genelinde il altıncısı olurken, ilçemiz ilde ilk sırayı alarak sertifika alan 21 okulu ile Balıkesir'in başarısına en fazla katkıyı sağlayan ilçe oldu. Şu an ilçemizde 93 resmi, özel okul ve kurumumuzdan 61'i 'Beyaz Bayrak', 30'u da 'Beslenme Dostu Okul Sertifikası' sahibidir." dedi.

Gençleri akademik başarı yönünden hayata hazırlamak kadar onların sağlıklı nesiller olarak yetişmelerini sağlamanın da en önemli görevlerinden olduğunu belirten Koç, "Okullarımızın dersliklerinden kantinlerine, spor salonlarından bahçelerine kadar temiz ve hijyen açısından kusursuz olması bizler için çok önemli." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:11 Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satışla Balıkesir'de 2 Günde 15 Ton Patates Satıldı Sahibinden.com "Satılıyor İddialarını" Yalanladı

CHP'li Vekilden Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif Açıklamasına Tepki: Aleviler Haklı İstanbul'da Rusya-Türkiye Medya Forumunun Detayları Görüşüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:18:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te 30 Okula "Beslenme Dostu Okul Sertifikası"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]