Edremit'te Aykut Dürüst Yeniden Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edremit'te Aykut Dürüst Yeniden Seçildi

01.02.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Genel Kurulu'nda Aykut Dürüst yeniden başkan seçildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Genel Kurulu'nda mevcut başkan Aykut Dürüst, yeniden seçildi.

Edremit Belediyesi Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Genel kurulunda seçimlere tek listeyle gidildi.

Genel kurulun yapıldığı kültür merkezinin fuaye alanında kurulan stantlarda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Aykut Dürüst, yaptığı açıklamada, kendisine güvenen tüm oda üyelerine teşekkür etti.

Dürüst, 4 yıllık görev süresini başarılı bir şekilde tamamlamayı hedeflediğini belirterek, "Tek listeydik, kazandık. Bu ilginç ve güzel bir kongre oldu. Çünkü biz üyelerimize hakkını vermek istedik. Onlara hizmet ettik. Bugün de onların günüydü. Çok güzel bir havada kongre oldu. Canlı müzik eşliğinde, 60 çeşit açık büfe eşliğinde bir ikramlarla onlara hak edeni vererek yaptık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Edremit, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te Aykut Dürüst Yeniden Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
11:13
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
10:55
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı
Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 13:56:12. #7.11#
SON DAKİKA: Edremit'te Aykut Dürüst Yeniden Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.