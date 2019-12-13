Edremit'te hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde, hayvanların kış aylarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğaya yem bırakıldı.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sokak ve yaban hayvanlarının kış aylarındaki yiyecek ihtiyacını karşılayarak hayatta kalmalarını sağlamak amacıyla çalışma başlattı.



Bu kapsamda hem ekmek israfını önlemek, hem de sokak hayvanları için ilçedeki iş yerlerine ekmek kutusu dağıtılıp, belirli noktalara bırakılan yiyeceklerle hayvanların ihtiyaçları gideriliyor.



Sokak hayvanlarının yiyeceklerini bu şekilde karşılayan Edremit Belediyesi, kuşlar için de kar üstüne buğday serpiyor.

Açıklamada, hayvanların aç kalmaması için başlatılan bu çalışmanın ağır kış şartları geçinceye kadar devam edeceği kaydedildi.