Son Dakika Haberleri: Edremit'te polisten kaçak tütün operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te polisten kaçak tütün operasyonu

Edremit'te polisten kaçak tütün operasyonu

37 dakika önce

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla çok miktarda kaçak tütün ele geçirdi.

Edremit'te polisten kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla çok miktarda kaçak tütün ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından şüpheli şahsın ikameti ve iş yerine ait depoda yapılan aramalarda 16 kilogram tütün, 8 bin adet boş makaron, 12 bin 680 adet dolu makaron, 1 adet sigara sarma makinesi, 16 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet bandrol, 100 adet şeffaf sigara poşeti ele geçirildi.


Şüpheli şahsa '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gerekli adli işlemler yapıldı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Edremit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
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