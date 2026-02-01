Edremit'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Edremit'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

01.02.2026 11:10
Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesi Yeni TOKİ civarında meydana geldi. 17 PF 608 plakalı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan şahıslar kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Şahıslar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ayakta kontrol amaçlı tedavileri yapıldıktan sonra bölgeden ayrıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Edremit'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
