Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İnegöl Belediyespor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İnegöl Belediyespor: 1 - Son Dakika Spor

Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İnegöl Belediyespor: 1

6 saat önce

Efeler Ligi'nde, İnegöl Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İnegöl Belediyespor: 1, System.String[]

Efeler Ligi'nde, İnegöl Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.


Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş


Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, İbrahim Ersin Başaran (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Marshall, Mehmet Bogaçhan Zambak)


İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Yunus Emre Tayaz, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Burakhan Tosun)


Setler: 29-31, 25-23, 25-16, 25-20 - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor, Bora Füzesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
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