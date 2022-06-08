Efes-2022 gece safhasında hedefler tam isabet vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Efes-2022 gece safhasında hedefler tam isabet vuruldu

08.06.2022 23:51

Efes-2022'nin Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası, bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla başladı. Efes-2022'nin gece safhasında belirlenen hedefler tam isabet vuruldu. Tatbikatta bu yıl ilk kez kullanılan çok sayıda silah ve araç yer aldı.

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gece safhası sona erdi. 37 ülkeden bin yabancı personel ve TSK unsurlarıyla birlikte 10 bin personelin katıldığı tatbikatın gece faaliyeti, senaryo gereği özel kuvvet timleri deniz ve havadan sızarak hedefleri vurarak etkisiz hale getirmesiyle başlarken, bölgeye intikal eden SAT ve SAS timleri keşif harekatı yapmasının ardından belirlenen hedefler taarruz helikopterleriyle vuruldu.

TAARRUZ HELİKOPTERLERİ ATEŞ ALTINA ALDI

Ön kuvvet harekatını destekleyen atışlar çerçevesinde hedefler, hava gücü ve havan silahlarıyla vuruldu. Tespit edilen sualtı mayınları da SAT ve SAS timlerince imha edildi. Amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatı başlatılırken, inme bölgesinde tespit edilen hedefler taarruz helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Efes-2022'nin ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu

GECE FAALİYETLERİ BAŞARIYLA SONA ERDİ

Hava hücum harekatında karşıt kuvvet topçu atışlarıyla baskı altına alındı. Daha sonra inen birlikler düşman tanklarına tanksavar ile ateş açtı. Özel Kuvvetler Komutanlığı ise muharebe arama kurtarma görevini yaptı. Amfibi yükleme/bindirme yapan askeri unsurlarının hava taarruzuna maruz kalması sebebiyle belirlenen hava hedeflerinin hava savunma silahları ile vurulmasıyla birlikte gece faaliyetleri başarıyla tamamlanarak sona erdi.

Efes-2022'nin ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu

BAKAN AKAR VE BERABERİNDEKİ KOMUTANLAR TAKİP ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının yanı sıra diğer ülkelerden seçkin gözlemciler takip etti.

Efes-2022'nin ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu

MİLLİ İMKANLARLA ÜRETİLEN SİLAHLAR KULLANILDI

Tatbikatın Kara Harekatı'nda milli imkanlarla üretilen KNT-76 keskin nişancı tüfeği, taktik tekerlekli zırhlı araçlar (Kobra-2, Kirpi-2, Vuran), 106 mm. havan, Proton Elic tünel tespit cihazı, Para OMTAS kuleli tekerlekli araç, KORNET (Kaplan), kaideye monteli cirit (Sipahi), patlayıcı madde şüpheli cisim imha aracı (Kirpi-2), Hava Hücum Harekatı'nda Akıncı TİHA, milli imkanlarla üretilen T-129 ATAK helikopterleri, S-70 ile 105 mm'lik obüs, 35 mm modernize çekili top ve ateş idare cihazı, Deniz Harekatı'nda Vurucu İnsansız Hava Aracı (VİHA), deniz karakol uçağı talim torpidosu, otonom sualtı aracı, Hava Harekatı'nda ise lazer güdümlü mühimmat ve hassas güdüm kitli mühimmat ilk defa kullanıldı

İşte Efes 2022 tatbikatından nefes kesen kareler:

Efes-2022'nin ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu
Efes-2022'nin ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu
Efes-2022'nin ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu
Efes-2022'nin ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu
Efes-2022'nin ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu
Efes-2022'nin ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu
YORUMLAR
500
EFES 2022 Tatbikatı'nda da kullanılan silah ve savunma sistemleri tanıtıldı EFES 2022 Tatbikatı'nda da kullanılan silah ve savunma sistemleri tanıtıldı Gazi Üniversitesinden 'gezici kütüphane' açıklaması Açıklaması Gazi Üniversitesinden 'gezici kütüphane' açıklaması Açıklaması
Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Tragger, Efes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes-2022 gece safhasında hedefler tam isabet vuruldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:51 Efes-2022 gece safhasında hedefler tam isabet vuruldu
23:49 Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşüyoruz
23:44 Kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınırına AK Partili isimden itiraz geldi: Keyfi sınır, yeni sorunlar üretir
23:35 Rus devlet kanalı YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı
23:17 SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Kılıçdaroğlu'nun randevu talebi olmadı, olsaydı kabul ederdik
22:48 "En güzel kalçalı kadın" seçilen Suzy Cortez'den Shakira'yı yıkacak sözler: Pique bana hep mesaj atardı
22:14 Bebeğini 2 metreden aşağı atan annenin ifadesi ortaya çıktı: Geri alacaktım
22:05 Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve Allahyar hamlesi! Fenerbahçe'nin kasasına 7.5 milyon euro girecek
22:01 Güldür Güldür ekibinin 6'lı masa skecine ilk yorum Davutoğlu ve Uysal'dan geldi
21:07 Liverpool, Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 00:02:38. #1.13#
SON DAKİKA: Efes-2022 gece safhasında hedefler tam isabet vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement