EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi

06.06.2022 15:58
EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından biri olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022 tatbikatı devam ediyor.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından biri olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022 tatbikatı devam ediyor. Tatbikat kapsamında düzenlenen 'Savunma Sanayii Sergisi'nde, yerli ve milli imkanlarla üretilen tüm savunma sanayi ürünleri, tatbikata katılan yabancı ülkelerin askerlerinden ilgi gördü.

TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022 tatbikatı devam ediyor. Tatbikat, birinci safhası olan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı ile başlarken, 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi. 37 ülkeden binden fazla yabancı personelin katıldığı tatbikatta, TSK unsurlarıyla birlikte toplam 10 binden fazla personel görev yaparken, faaliyetlerde bir İtalyan fırkateyni, Libya Deniz Kuvvetleri'ne ait hücumbotu, ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı CH-53 helikopterleri, obüsler, zırhlı araçlarla birlikte bir çıkarma gemisi de görev alıyor. Tatbikat, çarşamba ve perşembe günlerindeki Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin ardından sona erecek.

SAVUNMA SANAYİ SERGİSİ İLGİ ÇEKTİÖte yandan, tatbikat kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonuyla, 'Savunma Sanayii Sergisi' oluşturuldu. Sergide, 42 firma tarafından kurulan stantlarda, yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayii sistemleri yer aldı. İnsansız hava ve kara araçları, roket sistemleri, zırhlı araçlar, milli piyade tüfekleri, radar sistemleri ve çeşitli askeri ekipmanın tanıtıldığı sergi, tatbikata katılan yabancı ülke askerlerinden yoğun ilgi gördü. Ayrıca sergide, Türkiye'nin savunma sanayi konusunda son yıllarda yaptığı atılım hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.İLK KEZ KULLANILACAK SİLAHLAR

Tatbikatta, KNT-76 keskin nişancı tüfeği, Kipri-2, Kobra-2 ve Vuran Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı (TTZA), Proton Elic tünel tespit cihazı, PARS OMTAS kuleli tekerlekli araç, Kaideye Monteli Cirit silah sistemi (KMC), Kirpi-2 patlayıcı madde ve şüpheli cisim imha aracı, Akıncı TİHA, 35 mm'lik modernize çekili top (hava savunma sistemi) ve VİHA (VURUCU insansız hava aracı) ilk kez kullanılacak.


EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi
YORUMLAR
500
EFES-2022'ye katılan yabancı askerler görüşlerini paylaştı EFES-2022'ye katılan yabancı askerler görüşlerini paylaştı EFES-2022'ye katılan yabancı askerler görüşlerini paylaştı EFES-2022'ye katılan yabancı askerler görüşlerini paylaştı
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:55 Havaların ısınmasıyla korkulan oldu! Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:41 Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark yüzde 8.1
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
15:18 Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı: An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık
14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
14:51 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 16:07:10. #1.11#
SON DAKİKA: EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement