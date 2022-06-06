EFES-2022 tatbikatında Savunma Sanayi Sergisi'ne yabancı askerlerden ilgi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından biri olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022 tatbikatı devam ediyor. Tatbikat kapsamında düzenlenen 'Savunma Sanayii Sergisi'nde, yerli ve milli imkanlarla üretilen tüm savunma sanayi ürünleri, tatbikata katılan yabancı ülkelerin askerlerinden ilgi gördü.

TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022 tatbikatı devam ediyor. Tatbikat, birinci safhası olan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı ile başlarken, 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi. 37 ülkeden binden fazla yabancı personelin katıldığı tatbikatta, TSK unsurlarıyla birlikte toplam 10 binden fazla personel görev yaparken, faaliyetlerde bir İtalyan fırkateyni, Libya Deniz Kuvvetleri'ne ait hücumbotu, ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı CH-53 helikopterleri, obüsler, zırhlı araçlarla birlikte bir çıkarma gemisi de görev alıyor. Tatbikat, çarşamba ve perşembe günlerindeki Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin ardından sona erecek.

SAVUNMA SANAYİ SERGİSİ İLGİ ÇEKTİÖte yandan, tatbikat kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonuyla, 'Savunma Sanayii Sergisi' oluşturuldu. Sergide, 42 firma tarafından kurulan stantlarda, yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayii sistemleri yer aldı. İnsansız hava ve kara araçları, roket sistemleri, zırhlı araçlar, milli piyade tüfekleri, radar sistemleri ve çeşitli askeri ekipmanın tanıtıldığı sergi, tatbikata katılan yabancı ülke askerlerinden yoğun ilgi gördü. Ayrıca sergide, Türkiye 'nin savunma sanayi konusunda son yıllarda yaptığı atılım hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.İLK KEZ KULLANILACAK SİLAHLAR

Tatbikatta, KNT-76 keskin nişancı tüfeği, Kipri-2, Kobra-2 ve Vuran Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı (TTZA), Proton Elic tünel tespit cihazı, PARS OMTAS kuleli tekerlekli araç, Kaideye Monteli Cirit silah sistemi (KMC), Kirpi-2 patlayıcı madde ve şüpheli cisim imha aracı, Akıncı TİHA, 35 mm'lik modernize çekili top (hava savunma sistemi) ve VİHA (VURUCU insansız hava aracı) ilk kez kullanılacak.