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Efes Antik Kent'te oda müziği gecesi

1 saat önce

33. Uluslararası İzmir Festivali'nde sahneye çıkan "Boulanger Trio", seslendirdiği eserler ile seyircilerin gönüllerini fethetti.

Efes Antik Kent'te oda müziği gecesi, System.String[]
33. Uluslararası İzmir Festivali'nde sahneye çıkan "Boulanger Trio", seslendirdiği eserler ile seyircilerin gönüllerini fethetti.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansının katkıları, Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen festival kapsamında Efes Odeon'da gerçekleştirilen konserde Karla Haltenwanger (piyano), Birgit Erz (keman) ve Ilona Kindt (çello)'dan oluşan Boulanger Trio, Clara Schuman, Paul Juon ve Robert Schumann'ın eserlerini seslendirdi.
Dünyanın en prestijli konser salonlarında sahneye çıkan, festivallerin aranan konuğu olan Boulanger Trio, olağanüstü uyumları, sahne hakimiyetleri ve izleyicileri ile kurdukları samimi diyalogla izleyicilerden beğeni topladı.
Odeon'u dolduran dinleyicilerinin alkışlarına Trio, Astor Piazzolla'nın "Spring" eseri ile teşekkür etti.
33. Uluslararası İzmir Festivali 25 Haziran 2019 Salı günü Efes Celsus Kütüphanesi'nde yapılacak "Celsus'da İtalyan Esintileri" Konseri ile devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:10 Kaynak: AA
Odeon, Efes, İzmir, Kültür Sanat
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