A. Efes, Euroleague'in 24. haftasında sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 74-68 mağlup oldu.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ilija Belosevic, Jordi Aliaga, Hugues Thepenier
A. Efes: Weiler-Babb 6, PJ Dozier 16, Cordinier 8, Ercan Osmani 10, Dessert 2, Kai Jones 6, Lee 13, Smits 4, Beaubois, Swider 3, Şehmus Hazer
Başantrenör: Pablo Laso
Olympiakos: Walkup 6, Vezenkov 19, Tyrique Jones 2, Dorsey 11, Papanikolaou 2, Fournier 11, Ward 9, Hall 10, Peters 4, McKissic
Başantrenör: Georgios Bartzokas
1. Periyot: 13-25
Devre: 31-48
3. Periyot: 51-58 - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Efes, Olympiakos'a Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?