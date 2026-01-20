Efkan Ala'dan Birlik Mesajı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Milletçe kenetlenerek, birliğimizi muhafaza edecek ve daha müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Suriye'deki gelişmelere ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Ala, "Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu hassas dönemde, iç cephemizi her türlü tehdide karşı güçlendirmek için kararlılığımız tamdır. Kardeşliğimize gölge düşürmeye yönelik her türlü menfur girişim ile terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize yönelik tüm provokatif eylemlerin karşısında olacak ve Ülkemizi ve ortak değerlerimizi hedef alan eylemlere asla izin vermeyeceğiz. Milletçe kenetlenerek, birliğimizi muhafaza edecek ve daha müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.