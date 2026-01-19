Efkan Ala: Türkiye, Suriye\'deki halkın rızasına dayalı çabaları güçlü biçimde destekliyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, " Türkiye, Suriye'de halkın rızasına dayalı, kapsayıcı ve bütünleştirici bir yönetişim anlayışıyla yürütülen çabaları ve ülkenin yeniden inşasına yönelik adımları güçlü biçimde desteklemektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Suriye'deki gelişmelere ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Ala, "18 Ocak 2026 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edilen Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasal birliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabalar açısından kritik bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Uzun yıllardır süregelen çatışma ortamının ardından bu anlaşmanın hayata geçirilmesi, Suriye iç dinamikleri bakımından ve terörsüz bölge bağlamında komşumuzda istikrarın yeniden hayata geçirilmesi açısından stratejik önem taşımaktadır. Anlaşmanın, Suriye halkının meşru beklentilerine cevap verecek şekilde uygulanması; başta Suriye'nin komşuları olmak üzere Orta Doğu coğrafyasının tamamında güvenlik, huzur ve öngörülebilirliğin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede ateşkesin korunması ve silahlı unsurların tam entegrasyonu, sürecin başarısı için vazgeçilmez unsurlar olarak öne çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE TERÖR KORİDORLARINA İZİN VERMEDEN SÜRECİ YÜRÜTMÜŞTÜR'

Efkan Ala, 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve Suriye için yeni bir siyasal ve toplumsal inşa imkanı sunan sürecin, bugün itibarıyla belirleyici bir aşamaya ulaştığını vurgulayarak, "Sahadaki fiili gerçekliklerin dikkate alındığı bu yeni dönemde, Suriye'nin geleceğinin çatışma, ayrışma ve terör zemininde değil; birlikte yaşama iradesi, bütünleşme ve kapsayıcı entegrasyon anlayışı temelinde şekillenmesi gerektiği gerçeğinin tüm aktörler tarafından idrak edilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda Türkiye, Suriye'de halkın rızasına dayalı, kapsayıcı ve bütünleştirici bir yönetişim anlayışıyla yürütülen çabaları ve ülkenin yeniden inşasına yönelik adımları güçlü biçimde desteklemektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı üzere, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılması yalnızca Suriye'nin ulusal güvenliği açısından değil, bölgenin tamamında kalıcı istikrarın sağlanması bakımından da zorunlu bir koşuldur. Suriye konusunda başından beri öngörülerinde haklı çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin kriz yönetimi kapasitesi ile hem bölgesel hem de küresel ölçekte sorumluluk üstlenen bir liderlik perspektifi ortaya koymuştur. Bu yönüyle Türkiye, terör koridorlarına izin vermeden sahadaki gerçekliklerle çözüm arayışlarını eş zamanlı yürütebilen dünyada eşine az rastlanır bir süreci başarıyla yürütmüştür. Sonuç itibarıyla, Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın başarıyla uygulanması; Suriye'nin egemen, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yeniden inşasının önünü açabileceği gibi, Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel barış ve güvenlik vizyonunun da somut bir tezahürü olacaktır. Bu süreç, Suriye'nin yanı sıra bölgenin tamamının geleceğini etkileyecek tarihsel bir fırsat penceresi sunmaktadır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin istikrar, güven ve kalkınmasında destek olmaya devam edecektir" dedi.