Eflani'de 3 eve hırsız girdi - Son Dakika

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, 3 eve giren hırsızlar, buldukları tapular ile çim biçme makinesinden bakır kazanlara kadar çok sayıda eşyayı alıp, kaçtı.
Hırsızlık olayları, Eflani'ye bağlı Gökgöz köyü Kayabaşı Mahallesi'nde yaşandı. Sahipleri başka yerlerde yaşayan 3 eve, kapılarını kırarak hırsızlar girdi. Kimlikleri belirsiz hırsızlar, motorlu testere, çim biçme makinesi, televizyon, bakır kazan gibi eşyalar ile buldukları tapuları alıp, kaçtı.Hırsızlık olaylarını fark eden mahalle muhtarının ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
- Kaynak: DHA
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