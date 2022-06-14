Eflani'de istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Eflani'de istişare toplantısı yapıldı

14.06.2022 17:29
Eflani'de istişare toplantısı yapıldı

Eflani Belediyesince istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Eflani Belediyesince istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye düğün salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Büşra Güneş, Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, daire amirleri, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Ertuğrul, belediye tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ile hizmetleri tanıttı.

Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi dükkanlarının satışı ve gündemdeki konuları değerlendiren Ertuğrul, "Eflani'mize TOKİ konutları yapıldı ve hak sahiplerine teslim edildi. Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine sentetik yüzeyli kapalı halı saha yaptık. Atık su arıtma tesisinde son aşamaya gelindi. İki atık getirme merkezi oluşturduk. Sokak hayvanları için geçici bakımevi yaptık." dedi.

Ertuğrul, ilçede kaz üretim çiftliği oluşturduklarını belirterek, "İş merkezimizin kaba inşaatı da tamamlandı. İki park yapımı devam ediyor. Su arıtma tesisi yaptık. Günlük su tüketimini 900 tondan 600 tona düşürdük. Yeni itfaiye aracı aldık. Eflani Tarım Kredi Kooperatifi arkasına kantar ve çelik silo yapacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

İbrahim Ertuğrul, Güneş, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eflani'de istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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