Karabük'ün Eflani ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Hacışaban köyünde Ali B'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut ve Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Eflani'de Yangın: Tarihi Ev Kül Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?