Son Dakika Haberleri: Efsane Hoca Hayatını Kaybetti

Efsane Hoca Hayatını Kaybetti

21 dakika önce

Manchester United'ın efsane hocası Eric Harrison, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Manchester United'ın efsane hocası Eric Harrison, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Manchester United'ın dünyayı kasıp kavuran ve '92 Sınıfı' olarak adlandırılan kadrosunun temelini oluşturan David Beckham, Ryan Giggs, Gary ve Phil Neville kardeşler, Paul Scholes, Nicky Butt, Keith Gillespie, Robbie Savage gibi isimleri henüz gençken keşfeden Eric Harrison'ın ölümü, İngiliz devinde büyük üzüntüyle karşılandı. '92 Sınıfı'nı A Takım'a çıkaran Sir Alex Ferguson, Eric Harrison için "Gelmiş geçmiş en iyi çalıştırıcılardan biriydi" ifadesini kullandı.

İlerde dünya yıldızı olan isimlerdeki potansiyeli keşfetmesi ile tanınan Eric Harrison, dünya futboluna birçok isim kazandırdı. Halifax, Hartlepool, Barrow ve Southport gibi takımlarda oynadıktan sonra 1981 yılında aktif futbolculuk hayatını noktalayan Eric Harrison, Genç Takım Menajeri olarak çalışmaya başladı. Manchester United'ın altyapısının başına getirilen Eric Harrison, 1992-1995 yılları arasında genç takım liginde şampiyonluğu hiçbir takıma kaptırmadı.

Manchester United, Eric Harrison'ın vefatı ile ilgili yaptığı açıklamada derin üzüntü içinde olduklarını belirtirken, efsane hocayı 'Bizi yaratan adam' olarak adlandırdı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:05 

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