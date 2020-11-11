"Efsane rengin" elde edildiği bitkinin tohumları toprakla buluştu - Son Dakika

"Efsane rengin" elde edildiği bitkinin tohumları toprakla buluştu

11.11.2020 15:31

Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak da bilinen "Edirne kırmızısı"nın elde edilmesinde kullanılan kök boya bitkisi, yeni üretim için toprakla buluşturuldu.

Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak da bilinen "Edirne kırmızısı"nın elde edilmesinde kullanılan kök boya bitkisi, yeni üretim için toprakla buluşturuldu.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün, Karaağaç Mahallesi'ndeki deneme tarlasında düzenlenen törende, rengi veren rubia tinctorum bitkisinin tohumları ekildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihte kalmış "Edirne kırmızısı"nı tekrar canlandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Vali Canalp, hatıralarda kalan rengi gelecek yıl içerisinde tekrar canlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

"Doğal bir ürün"

Edirne kırmızısının yaygın bir kullanım alanının olacağını vurgulayan Canalp, şöyle devam etti:

"En güzel özelliği doğal, kök boya şeklinde üretilen ve içerisinde kimyasalların olmadığı bir ürün olması. Dolayısıyla giysiler açısından son derece yaygın bir kullanım alanına sahip. Aynı şekilde diğer alanlarda da boya hammaddesi olarak kullanılmak suretiyle de yaygın bir kullanım alanına sahip olması mümkün olacak. Yine süsleme sanatlarında da Edirne kırmızısının kullanılması söz konusu olabilecek."

Canalp, rengin yeniden canlandırılmasında emeği geçen Trakya ve Süleyman Demirel üniversiteleri ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür etti.

Casusluk faaliyetlerine konu olmuş bir renk

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Edirne kırmızısının bölgenin çok önemli bir değeri olduğunu ifade etti.

Seyyahların yazılarından rengin insanları çok etkilediğinin anlaşıldığını anlatan Tabakoğlu, "Muhteşem Edirne kırmızısı şeklinde yazılar yazılmış. Bu renge ulaşmak için zamanında casusluk faaliyetleri yapıldığını bir eserlerden öğreniyoruz. Pek çok değerimizi unuttuk, kaybettik. İşgaller, savaşlar maalesef hafızamızı biraz kaybettirdi. Ama tekrar ayağa kalkan Türkiye kendi değerlerinin farkına varıyor." diye konuştu.

Üniversite adına renkle ilgili çalışmaları yürüten Orkun Akman'a teşekkür eden Tabakoğlu, bilimsel çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah buradan çok güzel yeni hikayeler çıkacaktır. Yeni tohumla, kök boyayla çiftçilerimiz için yeni bir gelir kaynağı oluşacak. Antibakteriyel özelliğiyle belki çok tercih edilebilir bir tekstil ürünü elde edeceğiz. 'Edirne'nin nesi meşhur?' dendiğinde kırmızısı meşhur olacak ve buradan ziyaretçilerimiz bir kırmızı alarak gitmek isteyecek. Belki ünlü firmalarımız tarafından koleksiyonlar hazırlanacak. Bu değerimizin tekrar açığa çıkmasından mutluyuz. Trakya Üniversitesi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Valiliğimize de destekleri için teşekkür ediyoruz."

Törende, rubia tinctorum bitkisi kumaş ve iplikle kazanlarda kaynatılarak "Edirne kırmızısı" rengi elde edildi.

Vali Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Rektör Tabakoğlu'nun da tohum ektiği törende, 2 dekar alanda tohumlar toprakla buluşturuldu.

Trakya Bölgesi, araştırma, Osmanlı, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Efsane rengin' elde edildiği bitkinin tohumları toprakla buluştu - Son Dakika


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