Efsanenin dönüşü: Yeni PSP'den ilk görsel geldi! - Son Dakika
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Efsanenin dönüşü: Yeni PSP'den ilk görsel geldi!

23.06.2022 21:42
Efsanenin dönüşü: Yeni PSP'den ilk görsel geldi!

Sony'nin Steam Deck ve Nintendo Switch'e rakip bir yeni nesil PSP sürümünü tanıtmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Bugün ortaya çıkan bir görsel, oyunseverleri heyecanlandırdı. Steam Deck ve Nintendo Switch'e rakip olacak bir PSP sürümünün gelebileceği iddiası ortaya çıktı. Tabii henüz bir söylenti olsa da büyük fark yaratabileceğini biliyoruz.

Steam Deck rakibi yeni nesil PSP geliyor!

Sony'nin yakın gelecekte Steam Deck rakibi bir PSP sürümünü piyasaya sürebileceği iddia ediliyor. Cihazla ilgili henüz resmi bir paylaşım olmasa da birçok sızıntı ortalıkta dolaşıyor. Örneğin, PlayStation ile AMD işbirliğinin bir sonucu olarak yeni Zen3 mimarisi ile ortaya çıkan yeni nesil bir APU'nun kullanılabileceği belirtiliyor.

Efsanenin dönüşü: Yeni PSP'den ilk görsel geldi!

Bu durumda Steam Deck'in bir adım önüne geçecektir. Zira bu cihazda Zen2 mimarisine dayalı bir APU kullanılıyor. Fakat piyasada Aya Neo ve Nintendo Switch gibi birçok rakip bulunuyor. Dolayısıyla iddialı bir şekilde pazara girmesi şart.

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Bununla birlikte, PlayStation'da gördüğümüz PS Plus hizmetinin bu yeni nesil el konsollarında sunulacağını ve Sony'nin henüz unutulmamış PSP markasının gücünü düşünecek olursak, oldukça kısa sürede popülerleşebilir.

Tabii yeni nesil bazı bağlantı teknolojilerini desteklemesi gerekiyor. Örneğin, kablosuz bir şekilde ekran yansıtma gibi özelliklerin sunulması halinde, birçok kişi PlayStation yerine bu cihaza yönelebilir. Konuyla ilgili sızıntıların giderek arttığını göz önüne alırsak, şirketten bu yıl sonuna kadar resmi bir açıklama geleceğini varsayabiliriz.

Efsanenin dönüşü: Yeni PSP'den ilk görsel geldi!

Steam Deck özellikleri

İşlemci:

CPU: Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5 GHz (448 GFlops FP32'ye kadar)

GPU: 8 RDNA 2 CU, 1.0-1.6 GHz (1.6 TFlops FP32'ye kadar)

Güç tüketimi: 4-15W

RAM:

16 GB LPDDR5 RAM (5500 MT/s)

Depolama:

64 GB eMMC (PCIe Gen 2 x1)

256 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4)

512 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4)

Ekran:

Çözünürlük: 1280 x 800 piksel (16: 10)

Boyut: 7 inç

Parlaklık: 400 nit

Yenileme hızı: 60 Hz

Dokunmatik desteği: Evet

Bağlantı:

1 x USB-A 3.1 Port, 2 x USB-A 2.0 Port, Ethernet, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Bluetooth 5.0, Dual-band Wi-Fi radio, 2.4GHz ve 5GHz, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Steam Deck fiyatı

64 GB:  399 dolar

256 GB:  529 dolar

512 GB:  649 dolar

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni PSP çıkarsa almayı düşünür müydünüz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Steam Deck, Nintendo, Sony, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efsanenin dönüşü: Yeni PSP'den ilk görsel geldi! - Son Dakika

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