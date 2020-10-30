Ege Endüstri ve Ticaret'ten İzmir'deki depreme ilişkin açıklama
30.10.2020 16:51
Ege Endüstri ve Ticaret AŞ, bugün İzmir'de yaşanan depremde şirketin Pınarbaşı ve serbest bölgede yer alan üretim tesislerinde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmediğini, üretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.
Ege Endüstri ve Ticaret AŞ, bugün İzmir'de yaşanan depremde şirketin Pınarbaşı ve serbest bölgede yer alan üretim tesislerinde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmediğini, üretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.
Ege Endüstri ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bugün yaşanan depremde Pınarbaşı ve serbest bölgede yer alan üretim tesislerimizde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiş, hasar oluşmamıştır. Üretim faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. İzmir halkına ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor TJK, depremden etkilenen vatandaşlar için Şirinyer Hipodromu'nu kullanıma açtı Deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada İzmir'den yürek yakan görüntüler! Çöken binaların başında feryatlar yükseliyor Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Son dakika: İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç