Ekonomi

Ege İhracatçıları Güney Kore'ye Çıkarma Yapıyor

11.01.2026 09:34
Ege Bölgesi ihracatçıları, Güney Kore'de ticaret heyeti programına katılarak işbirliklerini güçlendirecek.

Ege Bölgesi'ndeki hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatçıları, Güney Kore pazarında artan talebi kalıcı ticari işbirliklerine dönüştürmek amacıyla Seul'de ticaret heyeti programına katılacak.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 34 artışla 145 milyon dolar olan gıda ihracatı, 2025'te de artışını sürdürdü.

İhracat geçen yıl 2024'e göre yüzde 19 yükseldi, 172 milyon dolara ulaştı.

Güney Kore ile iş bağlantılarını güçlendirmek isteyen Egeli firmalar, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (EHBYİB) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projesi kapsamında Seul'de 13 Ocak'ta düzenlenecek ticaret heyeti programına katılacak.

Programda, yeni işbirlikleri hedefiyle Güney Kore'nin ithalatçılar birliği ve 40 ithalatçıyla görüşülecek.

EHBYİB Başkanı Muhammet Öztürk, AA muhabirine Ege'deki 9 firmanın ürünlerini Güney Kore'de tanıtacağını söyledi.

Geçen eylülde Güney Kore'den istatistik çalışması yapan bir kurumdan bir heyetin Türkiye'ye geldiğini anlatan Öztürk, "Bu heyet Türkiye'deki kuru meyve, yağ ve un firmalarını dolaşıp ne alabileceklerini araştırıyordu. Biz de bu firmalara 'Siz bize kadar geldiniz, araştırıyorsunuz, biz de direkt size gelelim, alıcılarla buluşalım ve firmalarımızı tanıtalım' dedik." ifadelerini kullandı.

Öztürk, ticari heyet programının 3 gün süreceğini kaydederek, bu tip çalışmaların genelde başarı getirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

