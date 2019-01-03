Ege İncisi' ile Hayata Dokunuş Devam Ediyor

Başta suça sürüklenen bireyler ve dezavantajlı grupları iş ve meslek sahibi yapmayı hedefleyen ilki 2018 yılında uygulanan 'Ege
İncisi' projesi 2019 yılında da devam edecek. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
, Muğla Emniyet Müdürlüğü
ve Çalışma ve İş-Kur Muğla İl Müdürlüğü arasında yeni protokol imzalandı. Cumhuriyet Başsavcılığındaki protokol imza törenine, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz
, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
, proje koordinatörü olarak görev alan Çalışma ve İş Kurumundan Müzeyyen Yıldırım ve Menteşe
İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz katıldı.
Ülkemizde sadece Muğla'da uygulanan 'Ege İncisi' projesi, dezavantajlı vatandaşların istihdamlarına yardımcı olmanın yanında hayatlarına da dokunmayı amaçlayan sosyal bir proje olduğu açıklandı. Projenin logosunda bulunan; 'Muğla bacası' projenin Muğla il merkezinde ve ilçelerinde uygulanacağını, 'Eller' devletin farklı kurumlarının ve projeye gönüllü destek verecek olan kişi ve kuruluşların, aynı amaç etrafında toplandıklarını ve ortadaki 'İnci' ise dezavantajlı konumdaki vatandaşları simgeliyor. Proje kapsamında 2018 yılı içerisinde 100 vatandaşın hayatına dokunma hedeflenirken, yılsonu itibari ile söz konusu hedef gerçekleştirildi. Psiko-sosyal model örnek alınarak hazırlanan Proje, İş-Kur İş ve Meslek Danışmanlarınca ihtiyaçları tespit edilen vatandaşların, istihdam edilmeleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, devletin farklı kurumlarının ve projeye destek veren gönüllü kişi ve işyerlerinin aynı kişi için hizmetlerini seferber etmeleri prensibine dayanıyor.
Proje kapsamında; annesi veya babası cezaevinde olan gençlerin, kadın sığınma evindeki şiddet mağduru kadınların, denetimli serbestlik kapsamındaki vatandaşların, suça sürüklenmiş veya suç işlemeye eğilimli gençlerin, madde bağımlılarının, 18 yaşını doldurduğu için devlet koruması kapsamı dışına çıkan çocukların ve valilik halk gününe gelerek dertlerini anlatan vatandaşların İş-Kur'un sunduğu mesleki eğitim kurs ve programlarından yararlandırılmaları ve nihayetinde istihdam edilmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Bunun yanında barınma, kıyafet, yakacak gibi konularda devletin ilgili kurumlarının ve gönüllü birey veya işyerlerinin desteğinin aynı kişi için toplanması sağlanıyor. Proje kapsamında İş-Kur'un İşbaşı Eğitim Programlarına katılan katılımcılara asgari ücret düzeyindeki ücretleri ve genel sağlık sigortası primleri İş-Kur tarafından karşılanıyor. Proje ile vatandaşların istihdam edilerek gelir elde etmeleri sağlanırken, olası suç işleme veya suça karışması da engelleniyor.
"İlk yılda hedefimize ulaştık"
'Ege İncisi' 2019 yılı protokol töreninde konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, "Bir yıl önce projemizin bu kadar verimli olacağını ve istediğimizin üzerinde verim elde edeceğimizi biz de tahmin etmiyorduk. Geri dönüşümleri değerlendirdiğimiz zaman ne kadar önemli ve verimli bir proje olduğunu gördük. Yaklaşık 100'e yakın dezavantajlı vatandaşımız geçen yıl proje kapsamında istihdamları sağlandı. Projemizi 31 Aralık
2019 tarihine kadar bir yıl daha uzattık. Hedefimiz en az 100 kişiyi daha proje kapsamında iş ve meslek sahibi yapmak. Şunu bilmemiz gerekir. Muhatap olduğumuz insan grubumuz bir şekilde toplumun dışladığı, örselediği insan grubudur" dedi.
"Proje Muğla'nın güvenliğine katkı sağlıyor"
Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya bir şekilde dezavantajlı duruma düşmüş çocuklar ve diğer bireylere yeni bir başlangıç için başlatılan 'Ege İncisi' projesinde 2018 yılında bekledikleri hedeflere ulaştıklarını açıkladı. Çetinkaya, "Bu proje ilimizin güvenliğine, asayişine toplum ile ilişkilerimize doğrudan katkı sağlayan bir proje. Sayın valimizin direktifleri ve Başsavcımız ve İş-Kur'un önerileri ile bu projeyi bir yıl daha uzattık. İnşallah ikinci yılımızda da ilk yılımızdaki gibi verimli ve doğru işlerin hayata geçirildiği bir yıl olur. Bu projede katkısı olan bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
İş-Kur Muğla Şube Müdürü Müzeyyen Yıldırım ise, projenin bir iyilik projesi olduğunu, bunu da logoya yansıttıklarını açıkladı.
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri ve vatandaşlar, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında, gönüllü destekçi olmak istedikleri takdirde, yapacakları basın açıklamaları ile projenin gönüllü destekçisi olabilecekleri açıklandı. - MUĞLA