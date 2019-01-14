Ege Kupasında Heyecan Başladı
2 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından düzenlenen 20. Mercedes-Benz
16 Yaş Altı Ege
Kupası bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından bu yıl 20. kez düzenlenen ve U16 Milli Takımlarının katıldığı Mercedes-Benz Ege Kupası, bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. A Grubu'nda yer alan U16 Milli A Takımı ilk maçında Moldova
'yı 4-0 yenerken, B Grubu'nda mücadele eden B Takımı ise ilk maçında İspanya
'ya 1-0 mağlup oldu. Torbalı Altınordu Metin Oktay
Yerleşkesi Gündüz Tekin Onay Sahası'nda oynanan maçta golleri Moldova karşısında golleri 18 ve 29. dakikalarda Fehmi Koç, 37. dakikada Ravil Tagir ve 53. dakikada Selman Faruk Dibek attı. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik
Sahası'nda oynanan maçta ise İspanya, 40. dakikada David Vilan Alonso'nun golüyle B Takımı'nı 1-0 yendi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:36 Kaynak: İHA
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