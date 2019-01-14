Son Dakika Haberleri: Ege Kupasında Heyecan Başladı

Ege Kupasında Heyecan Başladı

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl 20. kez düzenlenen ve U16 Milli Takımlarının katıldığı Mercedes-Benz Ege Kupası, bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. A Grubu'nda yer alan U16 Milli A Takımı ilk maçında Moldova'yı 4-0 yenerken, B Grubu'nda mücadele eden B Takımı ise ilk maçında İspanya'ya 1-0 mağlup oldu. Torbalı Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Gündüz Tekin Onay Sahası'nda oynanan maçta golleri Moldova karşısında golleri 18 ve 29. dakikalarda Fehmi Koç, 37. dakikada Ravil Tagir ve 53. dakikada Selman Faruk Dibek attı. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik Sahası'nda oynanan maçta ise İspanya, 40. dakikada David Vilan Alonso'nun golüyle B Takımı'nı 1-0 yendi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:36 Kaynak: İHA

Moldova, Mercedes Benz, Türkiye Futbol Federasyonu, Ege, Spor
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