Egeli Akademisyenler çalışmalarıyla ilham veriyor

Araştırma Üniversitesi olma hedefine her geçen gün daha çok yaklaşan Ege Üniversitesinde akademisyenler, çalışmalarıyla bilim dünyasında saygın yere sahip yayınlarda kendilerine yer buluyorlar. EÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Derya Gülcemal ve Doç. Dr. Süleyman Gülcemal tarafından yayınlanan "Iridium(I)-Catalyzed Alkylation Reactions to Form ?-Alkylated Ketones" başlıklı makale, Organik Kimya alanında dünyanın en önde gelen bilimsel dergilerden biri olan "Journal of Organic Chemistry'de 2018 yılının en çok okunan 25 makalesinin listelendiği özel sayıda ülkemizi temsil etti.

Elde ettikleri başarıdan dolayı Doç. Dr. Derya Gülcemal ve Doç. Dr. Süleyman Gülcemal'i tebrik eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, " Değerli akademisyenlerimizin yayınladığı makale, alanında bilim dünyasının önemli dergileri arasında yer alan 'Journal of Organic Chemistry'de en çok okunan 25 makale arasına girdi. Başarılarından ötürü kendilerini kutluyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Katalizör Araştırma Laboratuvarı'nda çalışmalarını sürdürdüklerini ve uzun süredir "Homojen Kataliz" alanında dünya literatürüne önemli katkılar sunduklarını belirten başarılı akademisyenler, "Bu kapsamda ilgili öğretim üyeleri, lisansüstü öğrencisi Sertaç Genç,Öğr. Gör. Dr. Salih Günnaz ile üniversitemiz emekli öğretim üyesi ve TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya ile birlikte, Organik Kimya alanında dünyanın en önde gelen bilimsel dergilerinden biri olan 'Journal of Organic Chemistry'de yayınladığımız 'Iridium(I)-Catalyzed Alkylation Reactions to Form ?-Alkylated Ketones' başlıklı makalemiz, söz konusu dergide 2018 yılında dünya çapında 'en çok okunan 25 makalenin' listelendiği özel sayıda Türkiye'yi başarı ile temsil etmiştir" diye konuştular.

"Yeşil Kimya" kavramının önemine değinen Doç. Dr. Derya Gülcemal veDoç. Dr. Süleyman Gülcemal, çalışmalarını; "Günümüzde sentetik kimya süreçlerinde ortaya çıkan tehlikeli atıkların neden olduğu çevresel sorunların en aza indirilebilmesi, böylelikle de çevreye duyarlı ve ekonomik sentetik proseslerin geliştirilmesine yönelik artan ilgi düşünüldüğünde 'Yeşil Kimya' kavramı çok önemli bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkıyor. Yeşil Kimya kavramının en önemli bileşeni ise, nitelikli kimyasalların üretiminde tepkime verimi ve ürün seçimliliğini arttırarak, enerji maliyetleri ile çevreye salınan atık miktarının azaltılmasına katkıda bulunan etkin ve seçici katalizör sistemlerinin kullanılmasıdır. Dünyada gerçekleştirilen kimyasal üretimin önemli bir bölümü katalitik süreçleri içeriyor ve bu nedenledir ki dünyada katalizör talebi 2018 yılı itibari ile 20 milyar USD dolaylarına yükseldi. 2022 yılana gelindiğinde bu değerin yıllık 40 milyar USD dolaylarına çıkması bekleniyor" diye açıkladılar.