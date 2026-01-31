Egemen Korkmaz\'ın Babası Vefat Etti

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın 74 yaşında vefat eden babası Ziyaettin Korkmaz'ın cenazesi, Balıkesir'in Karesi ilçesinde toprağa verildi

Tedavi gördüğü özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ziyaettin Korkmaz'ın cenazesi, Karesi ilçesine bağlı Toygar Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'ne getirildi.

Teknik direktör Egemen Korkmaz ve annesi Şahinde Korkmaz, camide taziyeleri kabul etti.

Ziyaettin Korkmaz için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Korkmaz'ın cenazesi, Başçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine, Korkmaz ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, teknik direktörler Abdullah Avcı, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Orhan Ak ve Önder Karaveli ile çok sayıda vatandaş katıldı.