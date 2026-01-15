EGİAD Melekleri'nin 10. Yılı Toplantısı - Son Dakika
EGİAD Melekleri'nin 10. Yılı Toplantısı

15.01.2026 09:36
EGİAD Melekleri, 10. yılını kutlayarak stratejik önceliklerini ve Geleceğe Yatırım Zirvesi'ni değerlendirildi.

Erken aşama yatırım ekosisteminde 10 yıllık birikimiyle önemli bir konuma ulaşan EGİAD Melekleri, 2. Danışma Kurulu Toplantısını 13 Ocak 2026 tarihinde İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda, EGİAD Melekleri'nin bugüne kadar hayata geçirdiği çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki döneme yönelik stratejik öncelikler ve uzun vadeli yol haritası ele alındı.

10. yılına giren EGİAD Melekleri'nin yalnızca bir yatırım ağı olmanın ötesine geçerek; bilgi, deneyim, iş birliği ve ortak akıl üreten bir yapı haline geldiği vurgulanan toplantıda, EGİAD Melekleri'nin mevcut faaliyetleri, komite yapıları, 2 Nisan 2026 tarihinde düzenlenmesi planlanan Geleceğe Yatırım Zirvesi, 2026 - 2030 dönemine ilişkin yol haritası ile kurumsal görünürlük ve etki alanının güçlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı. Özellikle 2 Nisan 2026'da düzenlenmesi planlanan Geleceğe Yatırım Zirvesi de bu 10 yıllık yolculuğun önemli kilometre taşlarından biri olarak değerlendirildi. Danışma Kurulu üyelerinin katkılarıyla, melek yatırımcılığın geleceğine ve ekosistemin sürdürülebilir gelişimine yönelik önemli değerlendirmeler paylaşıldı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan EGİAD Melekleri Danışma Kurulu Başkanı Levent Kuşgöz, "EGİAD Melekleri, geçen 10 yıl içinde yalnızca girişimlere yatırım yapan bir ağ olmanın ötesine geçerek; bilgi, deneyim ve güven temelli bir ekosistem aktörüne dönüştü. Bu süreçte oluşan kurumsal hafıza ve ortak akıl, önümüzdeki dönemde daha stratejik, daha ölçülebilir ve daha kalıcı etki oluşturacak adımlar için güçlü bir zemin sunuyor. Danışma Kurulu olarak bu birikimin doğru yönlendirilmesini ve uzun vadeli bir vizyonla geleceğe taşınmasını son derece önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Arda Yılmaz ise açıklamasında, "10 yıllık deneyimimiz bize gösterdi ki; sürdürülebilir yatırım ekosistemleri yalnızca sermaye ile değil, doğru yapı, doğru bilgi ve güçlü iş birlikleriyle inşa ediliyor. 2026 - 2030 döneminde EGİAD Melekleri olarak yatırımcı eğitimi, veri odaklı ekosistem analizleri ve yapısal dönüşüm başlıklarında daha aktif ve yönlendirici bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Danışma Kurulumuzdan aldığımız geri bildirimler, bu yolculukta stratejik pusulamızı oluşturan en önemli rehberlerden biri." dedi.

EGİAD Melekleri, 10. yılında; geçmişten aldığı deneyimi geleceğe taşıyarak, girişimcilik ve melek yatırımcılık ekosistemine uzun vadeli değer katmaya devam etmeyi hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Ekonomi, Yatırım, Finans

EGİAD Melekleri'nin 10. Yılı Toplantısı
