EGİAD, robotik süreç otomasyonunu masaya yatırdı - Son Dakika

EGİAD, robotik süreç otomasyonunu masaya yatırdı

13.10.2020 10:15
EGİAD, robotik süreç otomasyonunu masaya yatırdı, System.String[]

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), robot teknoloji alanındaki gelişmeler ve robotların yakın gelecekte iş yaşamına nasıl entegre edileceğine dair öngörülerin değerlendirildiği önemli bir etkinlik ile üyelerini buluşturarak tüm bu gelişmeleri masaya yatırdı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), robot teknoloji alanındaki gelişmeler ve robotların yakın gelecekte iş yaşamına nasıl entegre edileceğine dair öngörülerin değerlendirildiği önemli bir etkinlik ile üyelerini buluşturarak tüm bu gelişmeleri masaya yatırdı.

Robotik süreç otomasyonu (Robotic Process Automation-RPA), son yıllarda dünyada katlanarak büyüyen bir kavram ve sektör haline geldi. Analizlere göre; 2019 yılı içerisinde RPA satan şirket sayısı 50'den, RPA kullanan şirket sayısı da 70'ten fazla sayıya yükseldi. Teknoloji ve iş süreçlerini yakından takip eden, Endüstri 4.0 sürecine üyelerinin daha kolay uyum sağlaması için bilgilendirme etkinlikleri düzenleyen Ege Genç İş İnsanları Derneği, ürün ve hizmetlerin yanı sıra konuk ettiği insanlarının öngörüleriyle geleceğin teknoloji ve iş yaşamına da ışık tutmaya devam ediyor. EGİAD, robot teknoloji alanındaki gelişmeler ve robotların yakın gelecekte iş yaşamına nasıl entegre edileceğine dair öngörülerin değerlendirildiği önemli bir etkinlik ile üyelerini buluşturarak tüm bu gelişmeleri masaya yatırdı. Verimlilik, ölçülebilirlik, kaliteli ve düşük maliyetli üretim ve hizmetler gibi kavramlar gün geçtikçe önem kazanıyor. Bu amaca hizmet eden yazılımlar ve ürünler de aynı ölçüde önemli araçlar haline geliyor. EGİAD üyesi Alper Can'ın yazılım firması ve İstanbul merkezli bir firma ile iş dünyasını bir araya getiren EGİAD, operasyon ekipleri tarafından yönetilen ve sanal iş gücü olarak çalışan yazılım araçları olan RPA sistemlerini inceledi. EGİAD üyesi Alper Can'ın moderatör, İstanbul merkezli firmanın Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı Neslihan Çift ve firma danışmanlarından Özgür Cengiz'in konuşmacı olduğu etkinlikte; gerçek bir çalışan gibi günlük görevleri yürütebilen bir sistem olarak faaliyet gösteren RPA'nın, satış pazarlama, operasyon, üretim, tedarik, insan kaynakları gibi pek çok alanda kullanılabildiğine değinildi.

"İnsanlar ve makineler arasında görev dağılımı başladı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Endüstri 4.0 ile başlayan süreç sonrasında bu tür teknolojik inovasyonların EGİAD'ın radarında olduğunu belirterek, "RPA, temel olarak eldeki iş gücünün rutin işlerden daha katma değerli işlere odaklanması ve şirketin daha fazla değer üretebilmesi için kullanılan bir yaklaşım. 1990'lardan bu yana giderek artan sayıda firma, beyaz yaka işlerinden bazılarını Çin ve Hindistan gibi düşük maliyetli iş gücüne sahip, gelişmekte olan ülkelerden tedarik ederek işletme maliyetlerini azaltmaya çalışmakta. Ancak son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde iş gücü maliyetindeki artış trendi, iş gücü maliyeti farklılıklarından yararlanarak maliyetleri düşürmeyi daha da zorlaştırmakta. Gelişmekte olan ülkelere yaptırılan işlerde yeterli düzeyde kaliteyi sağlamak da ek zorluklar getirmektedir. Robotik süreç otomasyonu ve akıllı otomasyonun artması ile insanlar ve makineler arasındaki görev dağılımında kayda değer bir kayma yaşanmakta" diye konuştu.

9 trilyon dolar değerindeki bilgi işçisi piyasası bu süreçten etkilenecek

2019 ve 2025 yılları arasında 9 trilyon dolar değerindeki bilgi işçisi piyasasının neredeyse üçte ikisinin bu durumdan etkileneceğine dikkat çeken EGİAD Başkanı Aslan, "Dünya Ekonomik Forumu'nun 'İşlerin Geleceği' konulu son araştırması, şu an mevcut işlerin ortalama yüzde 71'inin insanlar, yüzde 29'unun ise makineler tarafından yapıldığını ortaya koymakta. Bu dağılımın, insanlar tarafından yapılan işlerin yüzde 58'ine karşılık yüzde 42 oranında makineler tarafından yapılan işlere doğru kayması beklenmekte. İşgücü içindeki görev dağılımında yaşanan bu değişim, yeterli bir yönetim müdahalesi gerektirmekte. İşlerin yeniden tasarlanması gerekirken robot-insan etkileşiminde iyi yönetimin rolü giderek önem kazanmakta. Çalışanlarımızı otomatik sistemlerle yapılan bu iş birliğine hazırlamak ise bizlere düşmekte" sözlerine yer verdi. - İZMİR

EGİAD, robotik süreç otomasyonunu masaya yatırdı

Robotic, Robot, Genç, Ege, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EGİAD, robotik süreç otomasyonunu masaya yatırdı - Son Dakika Ekonomi

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