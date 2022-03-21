EĞİRDİR'DE HER YIL 300 HEKTAR AĞAÇLANDIRILIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

EĞİRDİR'DE HER YIL 300 HEKTAR AĞAÇLANDIRILIYOR

21.03.2022 15:48

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Eğirdir Atatürk İlkokulu'nda fidan dikim programı gerekleşti.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Eğirdir Atatürk İlkokulu'nda fidan dikim programı gerekleşti.

Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Dağ Komando Okulu Kurmay Başkanı Piyade Albay Gökhan Hüseyin Özbek, Emniyet Müdürü Yaşar Görgün, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Nevruz Bayramı etkinlikeleri kapsamında düzenlenen programda katılanlar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yakılan ateşin üzerinden atladı. Etkinlikte öğrencilere hediyeler dağıtıldı, sedir ağaçları toprakla buluştu.

Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, şöyle konuştu

Bildiğiniz gibi 2021 yılı hem bizler için hem de ormancılarımız için hem yoğun ve olumsuz geçti. Bizim amacımız farkındalık yaratmak. Orman Genel Müdürlüğü bu ülkenin yüzde 30'unu işletiyor, yeni ormanlar kuruyor. Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü olarak her yıl yaklaşık 300 hektarlık bir alanı yeniden ağaçlandırıyor, yeni ormanlar kuruyoruz. Bizim burada bugün diktiğimiz ağaçlar sembolik bir rakam. Burada sadece okullarımız için bir farkındalık yaratmanın peşindeyiz.

EĞİRDİR'DE HER YIL 300 HEKTAR AĞAÇLANDIRILIYOR
EĞİRDİR'DE HER YIL 300 HEKTAR AĞAÇLANDIRILIYOR
EĞİRDİR'DE HER YIL 300 HEKTAR AĞAÇLANDIRILIYOR

YORUMLAR
500
Osmaniye ve Mersin'de Nevruz Bayramı kutlandı Osmaniye ve Mersin'de Nevruz Bayramı kutlandı Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, down sendromlu Şeyma Şen ve ailesi ile görüştü Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, down sendromlu Şeyma Şen ve ailesi ile görüştü

Hisarcık, Veli Gök, 21 Mart, Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EĞİRDİR'DE HER YIL 300 HEKTAR AĞAÇLANDIRILIYOR - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Esir Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukrayna'ya verilen zarar tek tek izletildi
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:10 FETÖ elebaşı Gülen, hastane çıkışında görüntülendi! "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" açıklamasını yapmıştı
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 16:03:01. #1.12#
SON DAKİKA: EĞİRDİR'DE HER YIL 300 HEKTAR AĞAÇLANDIRILIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement