Eğirdir\'de Kaza: 5 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eğirdir İlçesi Haymana köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban G. (33) idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Şaban G., Kamile G. (53), Baran G. (18), Halis Mers G. (11) ve Güven G. (18) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA