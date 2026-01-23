Eğirdir\'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Şaban G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü Şaban G. ile Kamile G, Baran G, Halis Mert G. ve Güven G. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
