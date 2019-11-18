Eğiticilere atık pil eğitimi verildi

Menteşe Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından Menteşe'de bulunan



okullardaki sıfır atık uygulamalarının yöneticilerine atık pil ile ilgili eğitim verildi.



"Eğiticilerin Eğitimi" isimli, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki eğitimde ilk olarak Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Şenel, katılımcıları okullarda sıfır atık projesinin uygulanması ve içeriği ile ilgili bilgilendirdi. Şenel'in ardından Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Eğitim Uzmanı Çevre Mühendisi Seyhan Öz Ulucan, 'Pil nedir, atık pil nedir? Bertarafı ne şekilde sağlanır?" konularında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından atık pil, geri dönüşüm ve çevre ile ilgili soru cevap etkinliği gerçekleştirildi. - MUĞLA