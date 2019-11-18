Son Dakika Haberleri: Eğiticilere atık pil eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Eğiticilere atık pil eğitimi verildi - Son Dakika

Eğiticilere atık pil eğitimi verildi

7 saat önce

Menteşe Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından Menteşe'de bulunanokullardaki sıfır atık uygulamalarının yöneticilerine atık pil ile ilgili eğitim verildi.

Eğiticilere atık pil eğitimi verildi, System.String[]

Menteşe Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından Menteşe'de bulunan


okullardaki sıfır atık uygulamalarının yöneticilerine atık pil ile ilgili eğitim verildi.


"Eğiticilerin Eğitimi" isimli, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki eğitimde ilk olarak Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Şenel, katılımcıları okullarda sıfır atık projesinin uygulanması ve içeriği ile ilgili bilgilendirdi. Şenel'in ardından Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Eğitim Uzmanı Çevre Mühendisi Seyhan Öz Ulucan, 'Pil nedir, atık pil nedir? Bertarafı ne şekilde sağlanır?" konularında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından atık pil, geri dönüşüm ve çevre ile ilgili soru cevap etkinliği gerçekleştirildi. - MUĞLA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek
Son dakika: EYT'lilerle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var ABD Başkanı Trump, azil soruşturmasında ifade vermeyi düşündüğünü açıkladı Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım'a ilişkin açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:24:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğiticilere atık pil eğitimi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]