Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir-Sen'den öğretmenlere yönelik şiddete tepki
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Eğitim Bir-Sen'den öğretmenlere yönelik şiddete tepki

6 saat önce

Eğitim Bir-Sen Bolu Şubesi Başkanı Ahmet Koçak, sendikanın yaptığı araştırmada, şiddet olaylarının son 2 yılda giderek tırmandığını söyledi.

Eğitim Bir-Sen'den öğretmenlere yönelik şiddete tepki, System.String[]

Eğitim Bir-Sen Bolu Şubesi Başkanı Ahmet Koçak, sendikanın yaptığı araştırmada, şiddet olaylarının son 2 yılda giderek tırmandığını söyledi.

Koçak, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, eğitimciye şiddete dur demek, seslerini yetkililere duyurmak ve çözüm bulma iradesini harekete geçirmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Gündemlerinin net ve hedeflerinin de tek olduğuna vurgu yapan Koçak, "Eğitimciler olarak sesimizin duyulmasını, mesajlarımızın alınmasını, şiddete çözümün artık ertelenmemesini, mesleğimizin daha fazla örselenmemesini istiyoruz. Şiddet, her geçen gün sayı olarak da yoğunluk olarak da artıyor, farklı faillerle yeni kulvarlar buluyor, en uzağında olması gereken yerlere bile giriyor; toplumsal bağlarımızı çözüyor, geleceğimizi karartıyor." diye konuştu.

Koçak, toplumsal değerlerin erozyona uğradığı günümüzde insana saygının da azaldığına değinerek, şunları söyledi:

"Hürmet yerini şiddete bırakıyor. Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz, ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyor. Sendika olarak yaptığımız araştırmada, son iki yılın fotoğrafı bile şiddet olaylarının nasıl giderek tırmandığını ve yaşananların ne kadar vahim olduğunu göstermektedir. Eylül 2017'den bugüne resmi eğitim kurumlarında 94 öğretmen ve eğitim çalışanı değişen tür ve düzeyde şiddet içerikli eyleme maruz kalmıştır. Şiddet eylemlerinin yüzde 78'i adli soruşturmaya konu edilmiştir. Bu eylemlerin yüzde 58'inin adli soruşturma ve kovuşturma süreci devam etmektedir. Sadece üç vakada tutuklama kararı verilerek sanık/sanıklar tutuklu yargılanmıştır. Sonuçlanan kamu davalarında sadece 5 vakada mahkumiyet kararı verilmiş, tamamında adli para cezasına hükmedilmiştir."

Eğitim Bir Sen, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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