Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesinden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini şiddetle kınadığını bildirdi.

Tekdemir, şube binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, tarih boyunca Kabe'nin Müslümanların ortak ve kutsal değeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kabe'nin hürmetine dil uzatan, saygınlığına yönelik çirkin eylemler içinde olanlar ancak insanlıktan uzak nasipsizler olmuştur. Ehemmiyetini idrak edemeyen ve oranın tahribatı için girişimlerde bulunanlar, sadist ve canavar ruhlu kimselerdir."