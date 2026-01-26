Eğitim-Bir-Sen, kurduğu "Akif İnan Eğitim Çadırı" ile Gazze'ye desteğini destek oluyor - Son Dakika
Eğitim-Bir-Sen, kurduğu "Akif İnan Eğitim Çadırı" ile Gazze'ye desteğini destek oluyor

26.01.2026 14:18
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Deniz Feneri Derneği ile birlikte Gazze'de Mehmet Akif İnan'ın adını taşıyan eğitim çadırı kurarak Gazzeli çocukların eğitimine destek vermeye başladı.

Eğitim-Bir-Sen, İsrail'in işgali altında olan Gazze'de yaşamını sürdüren insanlara destek olmak amacıyla eğitim çadırı kurdu. Deniz Feneri Derneği ile birlikte Gazze'de Memur-Sen'in Kurucu Başkanı Mehmet Akif İnan'ın adını taşıyan eğitim çadırı ile Gazzeli çocukların eğitimine destek olunması ve eğitimlerine katkıda bulunması amaçlandı.

"120 öğrenciye derslerin yanı sıra yemek, kıyafet ve ders kitabı desteği sağlıyoruz"

Eğitim Bir-Sen tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ateşkes sürecinde de Gazze'ye desteklerini sürdürdüklerini belirterek, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim sisteminin çöktüğü, öğrencilerin eğitim haklarının ellerinden alındığı, öğretmenlerin mesleklerini icra edemez hale geldiği, üniversitelerin kapandığı, 70 binin üzerinde Filistinlinin şehit edildiği 2 yılı aşan bu süreçte bir sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Siyonist rejimin soykırım başta olmak üzere işlediği tüm savaş suçlarını ülkemiz ve dünya kamuoyuna duyurduk. Siyonist rejim tarafından sürekli ihlal edilen kırılgan ateşkes sürecinde de Gazze'yi unutmuyor desteğimizi sürdürüyoruz. Son olarak Gazzeli çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla, Deniz Feneri Derneği ortaklığı ile kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan'ın adını taşıyan eğitim çadırını Gazze'de kurduk. Çadırda eğitim gören 120 öğrenciye derslerin yanı sıra yemek, kıyafet ve ders kitabı desteği sağlıyoruz. Kurduğumuz eğitim çadırında Gazzeli eğitimciler tarafından temel derslerin yanında yabancı dil eğitimi veriliyor ve çocuklara ve ailelere yönelik psikososyal destek programları yürütülüyor."

"Eğitim Çadırı kurarak eğitim ortamı oluşturduk, gül yüzlü çocukların neşesine kapı araladık"

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de oluşan büyük yıkımın enkazının kaldırılmasının ve yeniden imar sürecinin zaman alabileceğini ancak eğitimin geciktirilmeden başlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Deniz Feneri Derneği ile birlikte Gazze'de Akif İnan Eğitim Çadırı kurarak eğitim ortamı oluşturduk, gül yüzlü çocukların neşesine kapı araladık. Gazze'ye kapılar açılmalı ve bir an önce Gazze'nin imarına fırsat verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Akif İnan Eğitim Çadırı'nda görev yapan öğretmenler de yaptıkları açıklamada, Eğitim-Bir- Sen'in Gazzeli çocuklara verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Akif İnan Eğitim Çadırı bizim için çok önemli. Çocuklarımız burada mutlu. Bu destek, Gazze için umut demek. Tüm kalpler huzur bulsun" sözleriyle duygularını paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Akif İnan, Sivil Toplum, Akif İnan, Gazze, Yerel, Son Dakika

