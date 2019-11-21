Son Dakika Haberleri: Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleme kanunu teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
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Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleme kanunu teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

6 saat önce

Eğitim'de şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleme kanunu teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu, System.String[]

Eğitim'de şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.


Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayılı kanununda eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin alınması ve failler hakkında caydırıcı müeyyideler getirilmesi için Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan tarafından, 13 Kasım 2019 tarihinde MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'e ilgili kanunda değişiklik yapılmasını içerek teklif iletilmişti. Yasa teklifi, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ tarafından 21.11.2011 tarih ve 2019/520 sayılı başvuru ile TBMM Başkanlığı'na kanuna ilişkin değişiklik teklifi sunuldu. - ANKARA

Türk Eğitim Sen, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:42 Kaynak: İHA
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