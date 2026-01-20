Eğitim Camiası Hülya Pamay\'ı Kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Alpaslan İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni kansere yenik düştü.
İlkadım ilçesinde bulunan Alpaslan İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Hülya Pamay'ın vefatı, eğitim camiası ve meslektaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, yayımladığı taziye mesajında Pamay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu. Hülya Pamay'ın cenazesi, Ordu'nun Fatsa ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - SAMSUN
