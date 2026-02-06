Eğitim Faaliyetlerine Yerinde İnceleme - Son Dakika
Eğitim Faaliyetlerine Yerinde İnceleme

Eğitim Faaliyetlerine Yerinde İnceleme
06.02.2026 10:21
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, Osmaneli'deki okullarda eğitim faaliyetlerini inceledi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Osmaneli ilçesinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler İlkokulu, Çerkeşli İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezi'nde eğitim çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan ile Müdür Yardımcısı Halis Çelik de hazır bulundu. Okullarda öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Şimşek, yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sınıf ortamlarını ve eğitim alanlarını inceleyen Şimşek, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Eğitim-öğretim süreçlerini sahada görmek ve okullarımızda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek büyük önem taşıyor. Amacımız, tüm eğitim kurumlarımızda kaliteyi artırarak öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
