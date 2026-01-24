Eğitim Hayata Hazırlamalı - Son Dakika
Eğitim Hayata Hazırlamalı
24.01.2026 12:13
Prof. Dr. Akgündüz, eğitimde kararlılığın önemine ve çocukların gerçek hayata hazırlanmasına vurgu yaptı.

EĞİTİMİN 'sınav' değil 'hayat' hazırlığı olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Akgündüz, 2026 vizyonunda ezberin yerini üreten, tasarlayan ve sorun çözen bireylerin alması gerektiğini, aksi halde teknolojik dönüşümün yüzeysel kalacağını ifade etti. Prof. Dr. Akgündüz, "Eğitimde yeni sloganlara değil kararlı bir iradeye ihtiyacımız var" dedi.

Eğitimde değişen programlar, yeni kavramlar ve reform tartışmalarına dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Devrim Akgündüz, uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Akgündüz, 'Eğitimde neyin işe yaradığını bilmiyor değiliz. Asıl mesele, bunu ne ölçüde ciddiye aldığımızdır" diyerek çözümün sloganlarda değil, uygulamadaki kararlılıkta olduğunu söyledi.

'EĞİTİM BİLGİ AKTARMAYA İNDİRGENEMEZ'

Yıllardır süregelen 'iyileştirme' iddialarına rağmen asıl meselenin ciddiyetle uygulama yapmak olduğunu belirten Prof. Dr. Akgündüz, "Eğitim yalnızca bilgi aktarmaya indirgenebilecek bir alan olmaktan çıktı. Çocukları sadece sınavlara değil, gerçek hayata hazırlamak gerekiyor. Gerçek hayatın ezberi değil; düşünen, üreten, tasarlayan ve sorunlara çözüm geliştirebilen bireyler gerekiyor. Bu bağlamda 2026 yılında eğitimin başarısının 'kaç konu işlendiğiyle' değil, 'öğrencinin ne üretebildiği ve nasıl düşünebildiğiyle ölçülmesi gerekiyor" dedi.

'OECD VE UNESCO RAPORLARI AKTİF ÖĞRENMEYİ İŞARET EDİYOR'

Uluslararası düzeyde yapılan çalışmaların da bu gerçeği desteklediğini ifade eden Prof. Dr. Akgündüz, "OECD ve UNESCO raporlarında başarının temel göstergeleri olarak artık problem çözme, eleştirel düşünme ve iş birliği gibi becerileri alıyor. Bu beceriler ancak öğrencinin aktif olduğu ortamlarda gelişebilir. Tasarım ve üretim süreçleri çocuklara sorumluluk almayı ve hata yapsalar dahi vazgeçmemeyi öğretti" diye konuştu.

'SORGULAYAN BİREYLER TOPLUMU İLERİ TAŞIR'

Eğitimin temel amaçlarından birinin eleştirel bireyler yetiştirmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akgündüz, "Sorgulamayan bireyler itaat eder, sorgulayanlar ise toplumu ileri taşır. Toplumsal kalkınma ancak neden-sonuç ilişkisi kurabilen bireylerle mümkün olur. Eğitim sisteminin bu ortamı sunmaması halinde yapılan her reform eksik kalır" ifadelerini kullandı.

'TEKNOLOJİDE PEDAGOJİK SINIR UYARISI'

Teknoloji ve yapay zekanın eğitimdeki konumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Akgündüz, "Teknolojinin merkeze değil, hizmete alınması gerekiyor. Yapay zekanın öğretmenin yerini alan değil, öğrenme süreçlerini analiz ederek öğretmeni destekleyen bir araç olması gerekiyor. yapay zekanın doğru rehberlikle düşünmeyi derinleştirebilir, ancak yanlış kullanıldığında düşünmeyi tamamen devre dışı bırakabilir" dedi.

'FIRSAT EŞİTLİĞİ OLMADAN HEDEFLER ANLAMSIZDIR'

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmadan hiçbir hedefin anlamlı olmayacağını vurgulayan Prof. Dr. Akgündüz, her çocuğa ayrım yapmaksızın 'ülkenin geleceği' olarak yaklaşılması gerektiğini ifade etti. Akademik başarının yanı sıra çocuğun fiziksel sağlığı ve psikolojik iyi oluşunun öğrenmenin ön koşulu olduğunu belirten Akgündüz, eğitimin çocuğu bir sınav sonucundan ibaret görmeyip, bir bütün olarak ele alması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Devrim Akgündüz, 2026 yılına girerken en temel sorumluluğun çocukların potansiyelini ortaya çıkaracak ortamlar oluşturmak olduğunu kaydetti. Yeni yılda eğitimde geçici çözümlere değil, bildiklerimizi kararlılıkla uygulayacak bir iradeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

