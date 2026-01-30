Eğitim-İş'ten İhale Protestosu

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyeleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen banka promosyon ihalesinde ortaya çıkan düşük bedeli protesto etti. Eğitim-İş Bilecik İl Başkanı Ali Yetkin, "Mevcut promosyon ihalesi iptal edilmeli; ilçe milli eğitim müdürlükleri ile bağlı tüm okul ve kurumları kapsayacak şekilde yeniden ve şeffaf bir ihale süreci derhal başlatılmalıdır" dedi.

Eğitim-İş üyeleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen banka promosyon ihalesinde ortaya çıkan bedelin düşük olduğunu belirterek, İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Eğitim-İş Bilecik İl Başkanı Ali Yetkin, şunları söyledi:

"Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen banka promosyon ihalesi, içinde bulunduğumuz ağır ekonomik koşullar ve ülke genelinde benzer kurumlarda yapılan promosyon anlaşmalarıyla kıyaslandığında son derece düşük bir bedelle sonuçlanmıştır. Bu durum, eğitim emekçilerinin haklı beklentilerini boşa çıkarmış ve kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık yaratmıştır. Dar kapsamlı yapılan bu ihale, bankalar arasında rekabeti zayıflatmış, eğitim çalışanlarının ekonomik menfaatlerinin göz ardı edilmesine yol açmıştır. Yetkililere açık çağrıda bulunuyoruz: Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düşük bedelle sonuçlandırılan mevcut promosyon ihalesi iptal edilmeli, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve bağlı tüm okul ve kurumları kapsayacak şekilde yeniden ve şeffaf bir ihale süreci derhal başlatılmalıdır. Eğitim emekçilerinin alın teri, masa başı kararlarla değersizleştirilemez."