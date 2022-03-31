"Eğitim sektörüne yönelik siber saldırılarda 2 yılda yüzde 63'lük artış yaşandı" - Son Dakika

Pandemiyle birlikte hızla uzaktan eğitime ve hibrit çalışma modeline geçen üniversitelerin, kampüs içindeki ve dışındaki uç noktaları izleyebilecek ve koruyabilecek bir çözüme ihtiyaç duymaya başladığını söyleyen Bitdefender'in Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, "Uzaktan eğitim ve sanal sınıflardaki keskin artış nedeniyle, eğitim sektörüne yönelik siber saldırılarda pandemiden önceye kıyasla yüzde 63'lük bir artış yaşandı" dedi.

Bağımsız test laboratuvarlarından koruma, hız ve performans alanlarında ödüllendirilen Bitdefender Antivirüs, eğitim kurumlarının da siber direncini artırmada tercihi olmaya başladı. Özellikle pandemiyle birlikte hızla uzaktan eğitime ve hibrit çalışma modeline geçen üniversiteler, kampüs içindeki ve dışındaki uç noktaları izleyebilecek ve koruyabilecek bir çözüme ihtiyaç duyarken, güvenlikten taviz vermemek için Bitdefender GravityZone Business Security'i tercih eden Atılım Üniversitesi de öğretim üyelerinin, çalışanların ve öğrencilerin en az sistem kaynağı kullanarak güvende kalmasını sağladı.

EĞİTİME YÖNELİK SİBER SALDIRILARDA YÜZDE 63 ARTIŞ

"Uzaktan eğitim ve sanal sınıflardaki keskin artış nedeniyle, eğitim sektörüne yönelik siber saldırılarda pandemiden önceye kıyasla yüzde 63'lük bir artış yaşandı" diyen Bitdefender'in Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, "Türkiye'deki siber saldırıları analiz ettiğimizde, eğitim sektörü, kurum başına haftalık ortalama 4 bine yakın saldırıyla en çok saldırıya uğrayan ilk 3 sektör arasında yer aldı. Özellikle eğitim kurumları, kendilerini daha önce hiç olmadığı kadar siber güvenlik savaşının içinde buluyorlar. Bugün uç nokta güvenliği teknolojileri, eğitim kurumlarının sitemlerine uzaktan erişmeye çalışan öğrenciler, öğretim üyeleri ve idari personeller düşünüldüğünde her zamankinden daha kritik bir rol oynuyor. Eğitim sektörünün ihtiyaç duyduğu birçok siber güvenlik ihtiyacını gideren Bitdefender GravityZone çözümümüz ile pandemi döneminde birçok okul ve üniversitenin siber güvenlik direncini artırmaya yardımcı olduk" ifadelerini kullandı.

"HARİKA BİR ALTYAPI PERFORMANSI ELDE EDİYORUZ"

Bitdefender GravityZone Business Security sayesinde öğrencilerin ve öğretim üyelerinin üretkenliklerinin arttığını ve aynı zamanda güvenlik riskinin de önemli ölçüde azaldığını vurgulayan Atılım Üniversitesi Teknik Destek Müdürü Mustafa Murat Ünal, "GravityZone, en düşük düzeyde bilgi işlem kaynaklarını tüketen olağanüstü hafif bir çözüm. Kullanıcılarımız artık kaynak kısıtlamalarıyla uğraşmıyor. Bu nedenle harika bir altyapı performansı elde ediyoruz. Ayrıca Bitdefender, taramaları arka planda otomatik olarak çalıştırdığından, kullanıcılarımızın artık can sıkıcı açılır pencerelere yanıt vermesi gerekmiyor" açıklamasında bulundu. Ünal, Bitdefender'in binlerce öğrencisi, öğretim üyesi ve idari çalışanıyla uzaktan eğitime ve hibrit çalışmaya geçen bir üniversite için en doğru seçim olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI SİBER GÜVENLİK KONUSUNDA ENDİŞELENMEYİ BIRAKTI"

GravityZone çözümü ile geliştirdikleri uç nokta güvenliğini "Üniversite olarak GravityZone'u kullandığımızdan beri çalışanlarımız bilgisayar güvenliğinin ne kadar kolay hale geldiğini görüyorlar ve endişelenmeyi bırakıyorlar" diyerek açıklayan Ünal, "Bitdefender GravityZone Business Security, öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz için üretkenliği artırırken riski önemli ölçüde azaltıyor. Bitdefender'in kötü amaçlı yazılımları uzak tutma konusundaki mükemmel geçmişi, kullanıcıların güvenilmeyen ve kimlik avı web sitelerine girmesini engelleme konusunda çok şey yapıyor. Ayrıca, sıfırıncı gün olaylarına yanıt verme konusunda da oldukça iyi ve bunu kullanıcıları rahatsız etmeden gerçekleştiriyor" diye konuştu.